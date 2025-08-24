Yunanistan'da gündem Yusuf Yazıcı: 'Rüya golle kabusları kovmayı başardı'

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde yeni sezonunda açılış haftasında Asteras Aktor'u konuk etti. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Geçen sezon transfer olduğu Yunan takımındaki ilk maçında yine Asteras'a karşı forma giyen ve sakatlanarak uzun süre sahalardan ayrı kalan Yusuf Yazıcı, 10 aylık aranın ardından yeşil zemine döndü.

81. dakikada Stavros Pnevmonidis'in yerine oyuna giren Yusuf, 0-0 devam eden maçın 90+3. dakikasında uzaklardan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Yunan ekibinin ikinci golü ise 90+7'de Ayoub El Kaabi'den geldi.

Milli futbolcunun maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Geri döndüm. Bana inanan ve yanımda olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından Yunan basının Yusuf Yazıcı hakkında yapılan yorumlar ise şöyle:

Sport 24: "Olympiakos'un teknik direktörü Mendilibar, Yazıcı'nın ustalığına güvenmeye karar verdi. Türk futbolcu 12 dakika sonra rüya gibi bir golle onu haklı çıkardı. Yusuf Yazıcı, geçen yıl Tripolis'te yaşadığı eziyeti hatırlayarak attığı rüya golle kabusları kovmayı başardı."

Ole: "Yusuf Yazıcı, Yunanistan'daki ilk günlerinde 'Anımın gelmesini bekliyorum' demişti. Ancak 11 ay boyunca bekleyeceğini kimse bilmiyordu! Maçın ilk yarısında ve skor 0-0 iken Jose Luis Mendilibar 81. dakikada onu sahaya 'attı' ve 90+3'te 'kurtuluşu' geldi. Bir 'top mermisi' ile topu ağlara göndererek Olympiakos formasıyla ilk golünü attı! Türk orta saha oyuncusu, takımına sezonun ilk 'üç puanı' getiren oyuncu oldu.

Hellas Journal: "Olympiakos'un buna ihtiyacı vardı ama uzatmalarda kazandı: Yazıcı'nın yıldızlaştığı maçta Asteras'ı 2-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar için her şey bitmiş gibi görünüyordu ki, Yazıcı ceza sahası dışında topu "tarttı" ve harika bir vuruşla topu kaleci Tsintotas'nın ağlarına gönderdi.