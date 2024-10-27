Yusuf Yazıcı'dan kötü haber: Çapraz bağı koptu

Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos forması giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği kaydedildi.

Yusuf Yazıcı'dan kötü haber: Çapraz bağı koptu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 22:44

Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.

Olympiakos'un Asteras Tripoli maçının 70. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, maçın son anlarında sakatlık yaşamış ve oyundan alınmıştı.

ÇAPRAZ BAĞLARINDA YIRTIK

Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre; Yusuf'un sol ön diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve milli oyuncu çok büyük ihtimalle sezonu kapattı.

Yusuf, daha önce de sağ ön diz çapraz bağlarından sakatlık yaşamıştı.

Sezon başında ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Yunan ekibi Olympiakos ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.


Etiketler: #Yusuf Yazıcı #Olympiakos #sakatlık

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