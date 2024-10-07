Yunanistan derbisinde kazanan çıkmadı!

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Olympiakos ile 0-0 berabere kaldı.

Yunanistan derbisinde kazanan çıkmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:11

Yunanistan Süper Lig'in 7. haftasında oynana derbide Panathinaikos, evinde Olympiakos'u konuk etti. Olympiako Stadio Spyros Louis Stadyumu'ndaki maçta ekipler, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

YUSUF YAZICI KADRODA YOK

Olympiakos'un Galatasaray'dan transfer ettiği Sergio Oliveira maça ilk 11'de başladı. 

Olympiakos'un transfer döneminde serbest transfer olarak kadrosuna kattığı milli yıldız Yusuf Yazıcı maç kadrosunda yer almadı.

PANATHINAIKOS'TA TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER 11'DE 

Panathinaikos'un Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ve Trabzonspor'dan transferleri Tete, Willian Arao ile Anastasios Bakasetas ilk 11'de yer aldı.

Olympiakos bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 14 puana ulaştı. Panathinaikos, 9 puanda kaldı.

Yunanistan Süper Lig'in bir sonraki haftasında Panathinaikos, OFI deplasmanına gidecek. Olympiakos, evinde Levadiakos'u konuk edecek.


Etiketler: #Panathinaikos #Olympiakos #Yunanistan

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