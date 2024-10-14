Yunanistan doludizgin: 4'te 4 yaptı!

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

Yunanistan doludizgin: 4'te 4 yaptı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 00:16

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Yunanistan, sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadyumu'ndaki maçı Yunanistan 2-0'lık skorla kazandı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Anastasios Bakasetas ve 90. dakikada Petros Mantalos attı.

4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla birlikte grupta 4'te 4 yapan Yunanistan, 12 puana yükseldi. İrlanda Cumhuriyeti, 3 puanda kaldı.

Yunanistan, grupta bir sonraki maçında sahasında Yunanistan'ı ağırlayacak. İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya'yı konuk edecek.


Etiketler: #Yunanistan #İrlanda Cumhuriyeti #uefa uluslar ligi

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