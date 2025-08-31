Yunanistan, Eurobasket 2025'te yoluna kayıpsız devam ediyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 16:59:00
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) C grubu maçında Yunanistan, Gürcistan'ı 94-53 yendi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) C grubu maçında Yunanistan ve İzlanda karşı karşıya geldi.

Spyros Kyprianou Athletic Center'da oynanan mücadeleyi Yunanistan, 94-53 kazandı.

Bu zaferle birlikte Yunanistan gruplardaki üçüncü zaferini aldı ve galibiyet serisini sürdürdü. Gürcistan ise gruplarda 2. mağlubiyetini aldı.

C grubundaki dördüncü maçında Yunanistan, 2 Eylül'de Bosna-Hersek ile mücadele edecek. Gürcistan ise aynı tarihte Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti karşısında parkeye çıkacak.

