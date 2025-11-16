Yunanistan, İskoçya'nın liderlik hayallerini yıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.11.2025 09:51:00
Yunanistan, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 5. maçında kendi sahasında ağırladığı İskoçya'yı 3-2 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. hafta maçında Yunanistan, sahasında İskoçya'yı konuk etti.

Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yunanistan 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Anastasios Bakasetas, 57. dakikada Konstantinos Karetsas ve 63. dakikada Christos Tzolis kaydetti.

İskoçya'nın gollerini ise 65. dakikada Ben Doak ve 70. dakikada Ryan Christie kaydetti.

YUNANİSTAN 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Yunanistan'da ilk golün sahibi Bakasetas, 84. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte gruptaki 2. galibiyetini elde eden Yunanistan, 3. sırada konumlandı. İskoçya ise 10 puan ile lider Danimarka'nın 1 puan gerisinde kaldı.

Grubun son haftasında Yunanistan, Belarus'a konuk olacak. İskoçya ise Dünya Kupası bileti için Danimarka'yı konuk edecek.

