Yunanistan Kupası'nda zafer Panathinaikos'un!

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde karşılaştığı Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek şampiyon oldu.

Yunanistan Kupası'nda zafer Panathinaikos'un!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 23:41

Yunanistan Kupası final maçında Olympiakos ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya geldi.

Ta Dyo Aorakia Heraklion Arena'da oynanan maçta kazanan 79-75'lik skorla Panathinaikos oldu.

KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Bu sonucun ardından Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.


Etiketler: #ergin ataman #Panathinaikos #Yunanistan Kupası

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