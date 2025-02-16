Yunanistan Kupası'nda zafer Panathinaikos'un!
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde karşılaştığı Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek şampiyon oldu.
Yunanistan Kupası final maçında Olympiakos ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya geldi.
Ta Dyo Aorakia Heraklion Arena'da oynanan maçta kazanan 79-75'lik skorla Panathinaikos oldu.
KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
Bu sonucun ardından Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.
Etiketler: #ergin ataman #Panathinaikos #Yunanistan Kupası
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