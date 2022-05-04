Yunanistan'da şampiyon Olympiakos

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 22:03

Olympiakos, Yunanistan futbol liginde 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

En yakın takipçisi PAOK'u deplasmanda 2-1 yenen Yunan takımı, Süper Lig 1'de sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PAOK, 10. dakikada Thomas Murg ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen Olympiakos, 51. dakikada Rony Lopes ile beraberliği yakaladı.Olympiakos, 62. dakikada ise Oleg Reabciuk ile 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla bitirmeyi başardı.

Bu sonuçla Olympiakos, 47. lig şampiyonluğuna ulaştı.