Yunanistan'da skandal olay: Mustafa Kemal Atatürk paylaşımına kadro dışı kararı!

Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos forması giyen milli oyuncu Samet Akaydin'in sosyal medya hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü paylaştığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:30
Yunanistan'da skandal olay: Mustafa Kemal Atatürk paylaşımına kadro dışı kararı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin'in, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü.

Panathinaikos Kulübü'nün, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydin'den paylaşımını kaldırmasını istediği kaydedildi.

KADRO DIŞI BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Paylaşımı kaldırmayan 30 yaşındaki milli futbolcunun Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü.

Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydin'in Türkiye'ye dönme kararı aldığı iddia edildi.

Panathinaikos taraftarları, Samet Akaydin'in paylaşımına tepki gösterdi.

 


samet akaydin haberleri Panathinaikos haberleri kadro dışı haberleri yunanistan süper ligi haberleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haberleri

İlgili Haberler

Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı

Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı
Panathinaikos'un şampiyonluk şansı kalmadı

Panathinaikos'un şampiyonluk şansı kalmadı
Ergin Atamanlı Panathinaikos, Final Four'da!

Ergin Atamanlı Panathinaikos, Final Four'da!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Boşanacakları iddia edilmişti... Volkan Demirel'den açıklama

Boşanacakları iddia edilmişti... Volkan Demirel'den açıklama
Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık

Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık
Türkiye'de satılan en uygun 10 elektrikli otomobil: Listede Togg da var! 1.5 milyon TL altı elektrikli arabalar...

Türkiye'de satılan en uygun 10 elektrikli otomobil: Listede Togg da var! 1.5 milyon TL altı elektrikli arabalar...
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem! Şifresiz, parmak izi okutarak yapılacak

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem! Şifresiz, parmak izi okutarak yapılacak
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası: 'İki takım da seneye...'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası: 'İki takım da seneye...'
Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi
Son Dakika: Fenerbahçeliler bayrak açtı: RAMS Park'ta maçın ardından gerginlik

Son Dakika: Fenerbahçeliler bayrak açtı: RAMS Park'ta maçın ardından gerginlik
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde katledilmişti… İlayda Alkan’ın katili için istenen ceza belli oldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde katledilmişti… İlayda Alkan’ın katili için istenen ceza belli oldu