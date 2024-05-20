Yunanistan'da skandal olay: Mustafa Kemal Atatürk paylaşımına kadro dışı kararı!
Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos forması giyen milli oyuncu Samet Akaydin'in sosyal medya hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü paylaştığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin'in, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü.
Panathinaikos Kulübü'nün, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydin'den paylaşımını kaldırmasını istediği kaydedildi.
KADRO DIŞI BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Paylaşımı kaldırmayan 30 yaşındaki milli futbolcunun Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü.
Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydin'in Türkiye'ye dönme kararı aldığı iddia edildi.
Panathinaikos taraftarları, Samet Akaydin'in paylaşımına tepki gösterdi.
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