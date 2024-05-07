Ergin Atamanlı Panathinaikos, Final Four'da!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 23:23

Güncelleme: 07.05.2024 - 23:23

THY EuroLeague Play-Off 5. karşılaşmasında Panathinaikos konuk ettiği Maccabi Tel-Aviv'i 81-72 mağlup etti ve adını Final-Four'a yazdırdı.

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn attığı 26 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu.

Panathinaikos tam 12 sezon sonra 12. kez Final-Four'a yükseldi.

Ergin Ataman kariyerinin 6. Final-Four'una yükselirken bunu başaran tarihteki 9. koç oldu

Panathinaikos'un Final-Four'daki rakibi AS Monaco - Fenerbahçe Beko eşleşmesinin ardından belli olacak.