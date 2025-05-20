Yunanlardan milli yıldıza tepki: Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'ı karıştırdı!

Kariyerini Panathinaikos'ta sürdüren milli basketbolcu Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da büyük ses getirdi.

Cedi Osman paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

YUNANLAR PAYLAŞIMA TEPKİ GÖSTERDİ

Yunan basını, milli basketbolcunun paylaşımı için "Kışkırtıcı" yorumunu yaparak tepki gösterdi. Ayrıca Cedi Osman'ın sosyal medyadaki paylaşımlarına birçok Yunan taraftar da hadsiz yorumlarda bulundu.

The Toc'da yer alan haberde, "19 Mayıs'ın Türkiye'de ulusal yıldönümü olması tesadüf değildir, oysa Yunanistan'da 1994 yılında 'Küçük Asya-Pontus Rum Soykırımını Anma Günü' ilan edilmişti. Panathinaikos FC'den sporcunun paylaşımına ilişkin henüz resmi veya gayriresmi bir açıklama yapılmadı" ifadeleri kullanıldı.





Sportime'daki haberde ise, "Türk basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'da Pontus Soykırımı'nı anma günü olan 19 Mayıs'ta, yüz binlerce Pontuslunun köklerinden koparılıp yok edilmesine yol açan trajik olaylarla doğrudan bağlantısı olan Mustafa Kemal Atatürk'e destek mesajı göndererek büyük bir karışıklığa yol açtı" denildi.

Yunan basınından Flash, Cedi Osman için, "Pontus Soykırımı'nı Anma Günü'nde 'kışkırtıcı' bir paylaşımda bulundu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Cedi Osman'ın çevresine ulaşıldığı iddia edilerek paylaşımın siyasi bir çağrışım taşımadığı bilgisinin paylaşıldığı vurgulandı.

Yunan haber sitesi Real'in attığı manşette ise, "Osman'ın Pontus Soykırımı gününe ilişkin kışkırtıcı paylaşımı" denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamları tarafından asılsız "Pontus" iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan "hezeyan" dolu açıklamaların kınandığını bildirmişti. Bakanlık, Yunanistan'da düzenlenen bazı etkinlikler ve yetkililerin beyanları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunan makamlarınca asılsız 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşımızı hayali ithamlarla karalamayı amaçlayan bu açıklamaları külliyen reddediyoruz. Yunan ordusunun, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle işgal ettiği Anadolu topraklarında sayısız mezalim gerçekleştirdiği tarihi bir hakikatken, bugün Yunan siyasetinin geçmişi tersten okumaya yönelik mesnetsiz çabalarının hiçbir hükmü yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu'daki Yunan mezaliminin Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarına yansıdığı ve Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesinde de kayıt altına alındığı hatırlatılan açıklamada, Yunanistan'ın da savaş hukukunu ihlal etmesinden ötürü tazminat ödemeye mahkum edildiği belirtildi. Açıklamada, 19. yüzyılın sonlarında Yunanistan'ın Anadolu toprakları üzerindeki "Megali Idea" emellerinin uzantısı olarak ortaya çıkan "Pontusçuluk" faaliyetlerinin Türk milletinin kararlı mücadelesiyle ilelebet akamete uğratıldığı vurgulandı.

Yunan makamlarının Türk ve Rum ahalinin mübadelesiyle neticelenen söz konusu tarihi hadiseleri "popülist amaçlarla istismar etme" politikasından vazgeçmeye davet edildiği açıklamada, "1821 Tripoliçe katliamından başlayarak, Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını anmaya davet ediyoruz. Tarihten husumet çıkarmak suretiyle, Türkiye ve Yunanistan arasında son yıllarda olumlu ivmeyle ilerlemekte olan ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlere artık bir son verilmelidir." ifadelerine yer verildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Facebook" üzerinden mesnetsiz Pontus iddialarına ilişkin açıklamada bulunmuştu.