Cedi Osman'dan açıklama: 'İstanbul'da yuhalandım, burada alkışlandım'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:31

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:31

THY Euroleague play-off çeyrek final 5. maçında Panathinaikos, Anadolu Efes'i 75-67 mağlup etti. Karşılaşmada 28 sayı 8 ribaund ile yıldızlaşan Cedi Osman, açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Maçın ardından konuşan Cedi Osman, "Belki de oradaki maçta seriyi bitirebilirdik ama kendi seyircimiz önünde playoff bileti kazanmak daha iyi oldu. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok iyi iş çıkardılar. Potansiyelli, karakterli takım arkadaşlarım var. Çok mutluyum. Adıma tezahürat yapılması harika, çok etkilendim. İsmimi söylüyorlar. Çok duygusalım. Bunun için yaşıyoruz oyuncular olarak. Seyircilerin desteğine minnettarım. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu takımı, burayı çok seviyorum. Burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman, "Anadolu Efes takımını tebrik etmem gerekiyor. Bizi çok zorladılar. Son 8 hafta galibiyet serisiyle geldiler, inanılmaz basketbol oynadılar. Kolay olacağını hiç düşünmedik. 5 maç birbirinden keyifliydi. Çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz. Hedefimiz olan Final Four'a ulaştık" sözlerini sarf etti.

"İSTANBUL'DA YUHALANDIM, BURADA ALKIŞLANDIM"

Milli basketbolcu, daha önce yaptığı açıklamalarla ilgili, "Şöyle bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum; Ergin Ağabey'e o tezahürat yapıldıktan sonra 'Beni yuhalamaları umurumda değil' demiştim. Kastettiğim aslında, bunlar beni etkilemiyor, duymuyorum anlamındaydı. İngilizce röportaj verdim, Türkçe vermedim. Sporda böyle şeyler olabiliyor. İstanbul'da yuhalandım, burada alkışlandım. En başından beri bu seriye başlarken herhangi bir kötü niyetle sevinmem olmadı. Başta Tuncay Başkanımız olmak üzere, Anadolu Efes benchine, herhangi bir oyuncuya hareketim olmadı. Her maçtan sonra Doğuş, Erkan, Burak Can ile görüştüm, sohbet ettim. Bunlar bilinmiyor. Sporun içinde böyle şeyler olabiliyor. İstanbul'da yuhalandım, burada alkışlandım. Yanlış hareketim olmadı. İstanbul'da taraftara başımı kaldırmadım, neler neler söylendi. Sadece oyuna odaklandım. Sporun içinde böyle şeyler var. Hayat devam ediyor. Şu an Panathinaikos oyuncusuyum, takımım için elimden ne geliyorsa yapacağım" diye konuştu.

Cedi Osman, "Hiç kolay değildi, gerçekten hiç kolay değildi. Ev sahibiyken büyük bir enerjiyle başlamak kolay değildi. Bir ara 23 sayı öne geçtik. Sonra enerji olarak düştük. Çok yetenekli bir takıma karşı oynadık. Skor üretebilen oyunculara karşı oynadık. Hiçbir zaman kolay olmadı. Sonlara doğru daha diri kalan bizdik. Jerian Grant sonlarda kritik şutlar soktu. Sonunda galip gelen taraf biz olduk" sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE İLE ÇOK ZOR MAÇ OLACAK"

Yıldız isim, "Çok rahatladım. En son 2017'de Anadolu Efes ile Olympiakos'a karşı 2-1 öndeydik, 4. maça da 10-15 sayı önde başladık ve kaybettik. Elendik. O zamandan beri içimde bir burukluk vardı. 7 sene sonra EuroLeague'e döndüm ve Final Four yaptım ilk senemde. Anadolu Efes'e karşı oynamanın da başka bir hikayesi vardı benim için" dedi.

Cedi Osman, Final-Four'daki Fenerbahçe Beko maçı için, "Çok zor bir maç bizi bekleyecek. Fenerbahçe sezonu ikinci bitirdi. Paris'i 3-0 ile geçtiler. Sezon içinde iki kere karşılaştık ve Fenerbahçe'ye karşı iki kez kazandık ama kolay değildi. Biraz zamanımız var toparlanmak için. 1-2 gün böylwe biraz... 2 gün izin var. Güzel oldu. 2 günlük dinlenmenin keyfini çıkartıp Yunanistan playoff maçları var ama aklımızda her zaman Fenerbahçe maçları olacak" diye konuştu.