Yunus Akgün asist yaptı, Leicester City farklı kazandı!
Milli futbolcu Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Championship'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Blackburn Rovers'ı 4-1 mağlup etti.
İngiltere Championship'te Leicester City, Blackburn Rovers deplasmanına konuk oldu. Leicester City, karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Wout Faes, 28. dakikada Jamie Vardy, 82. dakikada Kelechi Iheanacho ve 88. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall attı. Blackburn'ün tek golü 9. dakikada Samuel Szmodics'ten geldi.
YUNUS AKGÜN ASİST YAPTI
Leicester City'de Yunus Akgün, 70. dakikada oyuna dahil oldu ve son golde asisti yapan futbolcu oldu.
Bu sonucun ardından Leicester City, ligde 24 puana yükseldi. Blackburn Rovers, 10 puanda kaldı.
Leicester City, ligde bir sonraki hafta sahasında Preston North ile karşılaşacak. Blacburn Rovers ise deplasmanda Coventry'e konuk olacak.
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