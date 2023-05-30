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Yunus Akgün: 'Şampiyon Cimbom! Şampiyon İstanbul'a geliyor'

Spor Toto Süper Lig'de 23.kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da genç futbolcu Yunus Akgün, şampiyonluk hakkında açıklamarlarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:38
Yunus Akgün: 'Şampiyon Cimbom! Şampiyon İstanbul'a geliyor'
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Ankara deplasmanında Ankaragücü 4-1 mağlup edip Spor Toto Süper Lig'de 23. Şampiyonluk zaferine ulaşan Galatasaray'da genç oyuncu Yunus Akgün şampiyonluk zaferi hakkında konuştu.

Şampiyonluğu getiren maç sonrası Yunus Akgün;  "Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir şampiyonluk yaşadık. Şampiyon İstanbul'a geliyor, taraftarlarımız bizi beklesin." dedi.


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