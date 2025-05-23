Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a Bundesliga'dan 2 teklif geldi

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kenan Koçak, ''Yunus Akgün zamanında Adana Demirspor'da oynarken, onu ilk kez biz A milli takıma çağırdık, Barış Alper Yılmaz Ümit milli takımda oynuyordu, onu da A milli takıma alan biz olduk. Her iki futbolcu da Galatasaray'da üstün performans sergiliyor. Bundesliga'dan 4 elit kulüp var, bunlardan iki tanesi Yunus Akgün'ü iki tanesi de Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Ama kulüp ismi veremem. Bence bu yaz Avrupa'ya büyük transferler yaparsa benim için sürpriz olmaz'' şeklinde konuştu.

Radyopsor'un edindiği bilgiye göre Yunus Akgün Stuttgart ve Wolfsburg, Barış Alper Yılmaz'ı RB Leipzig ve Frankfurt istiyor.

E.Frankfurt, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.

ARDA GÜLER, XABI ALONSO İLE DAHA BAŞARILI OLUR

Xabi Alonso'nun Real Madrid teknik direktörü olmasının Arda Güler için büyük avantaj olduğunu belirten Koçak, ''Xabi Alonso'nun futbol felsefesi Arda Güler'e daha yakın. Zaten Arda Güler'in Real Madrid'te bu ölçüde süre alması da büyük bir başarı. Arda'yı milli takıma ilk davet eden biz olduk. Alonso'nun futbol anlayışı Arda'nın teknik özelliklerine daha uygun, Ancelott'nin oyun planı Arda Güler'e çok fazla uygun değildi. Alonso bu açıdan Arda Güler için olumlu olacak. Tabii ki daha fazla süre alabilir mi sorusunun cevabı Real Madrid'i yeni kadro kurgusunu nasıl olacağına bağlı... Arda Güler'in Real Madrid'te olması ve bu kadar süre alması bile büyük başarı. Arda Güler bence Real Madrid'te çok başarılı gidiyor'' dedi.

MOURINHO GELECEK SEZON SÜPER LİG'E ALIŞIR

Koçak, ''Mourinho büyük bir teknik direktör. Kimse bunu tartışamaz. Bundan 1 yıl önce 'Mourinho Türkiye'ye gelecek' deseler, belki kimse buna inanmazdı. Fenerbahçe, Mourinho'yu Türkiye'ye getirmeye başardı. Bazın hataları ve başarısız sonuçları oldu. Ama ona saygıyı eksik etmemeliyiz. Türk Süper Ligi''nin dünyaya tanıtılmasında katkıda bulundu. Performansı hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Türk ligi farklı bir lig, Mourinho'nun bu lige alışması gerek. Kalırsa yeni sezonda daha başarılı olabilir. Ligi daha iyi analiz eden bir Mourinho olabilir'' dedi.











