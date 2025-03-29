Yunus Akgün'den Beşiktaş'a gönderme: '25 puan fark oldu yanılmıyorsam'
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, derbi sonrası Beşiktaş'a göndermede bulundu.
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Maçla ilgili konuşan Yunus Akgün "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız" dedi.
Beşiktaş'a göndermede bulunan Yunus Akgün "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #yunus akgün #beşiktaş #galatasaray
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