Yunus Mallı, Kasımpaşa yolcusu

17 Temmuz 2022 Pazar, 12:50

Trabzonspor'da gözden çıkarılan ve adı birçok takımla anılan Yunus Mallı'nın yeni adresi İstanbul oluyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre, gurbetçi futbolcu, Kasımpaşa'yla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde el sıkıştı.

Transfer imzalara kaldı. Oyuncunun maaşını Kasımpaşa ödeyecek. Kasımpaşa'nın yine Trabzonspor forması giyen eski oyuncusu Fode Koita'yı da renklerine bağlama ihtimali olduğu ve bu doğrultuda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.