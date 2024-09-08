Yussuf Poulsen'den muhteşem gol: Danimarka 3 puanı 2 golle aldı!
Danimarka, UEFA Uluslar Ligi'nde kendi sahasında ağırladığı Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.
Danimarka, UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Sırbistan ile karşılaştı. Parken'de oynanan maçı Danimarka 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Gronbaek ve 61. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti.
POULSEN'DEN MUHTEŞEM GOL
Poulsen'in röveşata ile attığı harika gol sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray forması giyen Victor Nelsson karşılaşmada süre alamadı.
Danimarka bu sonuçla kendi grubunda 2'de 2 yaparak zirveye yerleşti. Danimarka bir sonraki maçı 12 Ekim'de İspanya ile oynayacak. Sırbistan aynı tarihte İsviçre ile karşılaşacak.
Etiketler: #Yussuf Poulsen #Danimarka #Sırbistan #uefa uluslar ligi
Spor Haberleri
- Hollanda'da Weghorst krizi: Antrenmanı terk etti!
- Danimarka 3 puanı 2 golle aldı!
- Galatasaray'a Polonyalı kanat!
- Rıza Çalımbay yeni takımına imzayı attı!
- Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
- 11 gollü maçta kazanan Galatasaray!
- Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı!
- Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Şenol Güneş tepkisi!
- Süper Lig ekiplerinden Narin için başsağlığı mesajı
- Gudmundsson: 'Her birine çok dikkatli olmalıyız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
- Diyarbakır Valisi'nden 'Narin' açıklaması
- Cem Küçük'ten Hande Fırat'a 'teğmenler' tepkisi
- Gözaltı sayısı 23'e yükseldi!
- '19 günden kaynaklı deforme olmuş'
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- Ümit Özdağ'dan yeni 'Polatlar' açıklaması
- Yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları ortaya çıktı
- Kredi kartlarına 'SGK' ayarı geliyor