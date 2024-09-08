Yussuf Poulsen'den muhteşem gol: Danimarka 3 puanı 2 golle aldı!

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi'nde kendi sahasında ağırladığı Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.

Yussuf Poulsen'den muhteşem gol: Danimarka 3 puanı 2 golle aldı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 22:02

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Sırbistan ile karşılaştı. Parken'de oynanan maçı Danimarka 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Gronbaek ve 61. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti.

POULSEN'DEN MUHTEŞEM GOL

Poulsen'in röveşata ile attığı harika gol sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson karşılaşmada süre alamadı.

Danimarka bu sonuçla kendi grubunda 2'de 2 yaparak zirveye yerleşti. Danimarka bir sonraki maçı 12 Ekim'de İspanya ile oynayacak. Sırbistan aynı tarihte İsviçre ile karşılaşacak.


Etiketler: #Yussuf Poulsen #Danimarka #Sırbistan #uefa uluslar ligi

İlgili Haberler

UEFA'dan Başakşehir'e flaş ceza!

UEFA'dan Başakşehir'e flaş ceza!
Galler'de sessiz gece! UEFA Uluslar Ligi'ne beraberlik ile başladık!

Galler'de sessiz gece! UEFA Uluslar Ligi'ne beraberlik ile başladık!
Kevin De Bruyne'den UEFA ve FIFA'ya tepki!

Kevin De Bruyne'den UEFA ve FIFA'ya tepki!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler