Yusuf Akçiçek kariyerinde bir ilki yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Anderlecht'i konuk eden Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

Yusuf Akçiçek kariyerinde bir ilki yaşadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 21:26

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında Anderlecht'i ağırlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic ile öne geçti.

KARİYERİNDE BİR İLK

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in golünde asisti yapan isim genç futbolcu Yusuf Akçiçek oldu. Yusuf Akçiçek, bu asistle birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı.

19 yaşındaki futbolcu, Tadic'e servisiyle kariyerindeki ilk asistini yaptı.


Etiketler: #Yusuf Akçiçek #fenerbahçe #Anderlecht #uefa avrupa ligi

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