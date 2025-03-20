Yusuf Akçiçek yeni değeriyle rekor kırdı!
Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri yüzde 3566.7'lik artışla 150 bin Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek başarı basamaklarını hızla tırmanıyor. Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye giderken Yusuf Akçiçek'te büyük bir artış yaşandığı görüldü.
Buna göre Yusuf Akçiçek, Süper Lig'deki son güncellemede piyasa değerini en fazla artıran futbolcu oldu.
Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri 150 bin Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.
Böylece genç stoperin değerinde yüzde 3566.7'lik bir artış yaşanmış oldu.
Yusuf Akçiçek 5.5 milyon Euro'luk piyasa değeriyle profesyonel futbolculuk kariyerinin rekorunu da kırmış oldu.
Bu sezon 16 maça çıkan Yusuf Akçiçek 970 dakika sahada kaldı.
Etiketler: #Yusuf Akçiçek #Piyasa Değeri #fenerbahçe
Spor Haberleri
- 2026 Dünya Kupası biletini alan ilk takım belli oldu
- Roma'ya Dybala'dan kötü haber: Sezonu kapattı!
- Yusuf Akçiçek yeni değeriyle rekor kırdı!
- Galatasaray'ın rekor transferine flaş talip!
- İrfan Can Eğribayat tepkisi: 'Büyük bir skandal'
- Onuachu'nun rotası tekrardan Süper Lig!
- Sevilla'da Marcao krizi patlak verdi!
- Antalya’da dağ bisikleti heyecanı
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Milli maç varMIŞ!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- 'İmamoğlu' operasyonuna Saray'dan ilk tepki!
- Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan yeni mesaj
- 'O Karadeniz çocuğuna da sorarlar...'
- AKP'li isimden Erdoğan'a... 'Sen kendine darbe yaptın'
- 'AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu’
- İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu!
- ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum!
- Kılıçdaroğlu'ndan kameralar önünde 'İmamoğlu' tepkisi
- İmamoğlu, Barolar Birliği Başkanı Sağkan ile görüştü