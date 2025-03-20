Yusuf Akçiçek yeni değeriyle rekor kırdı!

Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri yüzde 3566.7'lik artışla 150 bin Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.

Yusuf Akçiçek yeni değeriyle rekor kırdı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 15:28

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek başarı basamaklarını hızla tırmanıyor. Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye giderken Yusuf Akçiçek'te büyük bir artış yaşandığı görüldü.

Buna göre Yusuf Akçiçek, Süper Lig'deki son güncellemede piyasa değerini en fazla artıran futbolcu oldu.

Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri 150 bin Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.

Böylece genç stoperin değerinde yüzde 3566.7'lik bir artış yaşanmış oldu.

Yusuf Akçiçek 5.5 milyon Euro'luk piyasa değeriyle profesyonel futbolculuk kariyerinin rekorunu da kırmış oldu.

Bu sezon 16 maça çıkan Yusuf Akçiçek 970 dakika sahada kaldı.


Etiketler: #Yusuf Akçiçek #Piyasa Değeri #fenerbahçe

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