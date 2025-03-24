Yusuf Akçiçek'ten paylaşım: 'Daha yeni başlıyorum'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Yusuf Akçiçek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olarak ay-yıldızlı formayla ilk kez sahaya çıkan 19 yaşındaki genç stoper, yaptığı paylaşımda, "İçimde bitmek bilmeyen bir heyecan, bu formayla sahaya atılan ilk adım ve sonunda gerçekleşen bir çocukluk hayali... Bugün sahaya, sadece bir futbolcu olarak değil çocukluk hayalinin peşinde o tutkuyla yatıp kalkan, duaları kabul olan bir genç olarak çıktım. Takım olarak ortaya koyduğumuz mücadele ve inançla hep birlikte başardık! Bu formanın hakkını vermek, bu bayrağı sürekli üzerimde taşımak için daha yeni başlıyorum. Gururla, adım adım devam!" ifadelerini kullandı.
Paylaşımına Türk bayrağı emojisi de ekleyen Yusuf Akçiçek'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan deprem bölgesine destek
- İtalya'da flaş VAR kararı!
- Yusuf Akçiçek'ten paylaşım: 'Daha yeni başlıyorum'
- Fenerbahçe finale çıktı: İşte rakibi!
- Szalai'den İrfan Can Kahveci paylaşımı!
- Eski İngiliz yıldızdan Osimhen sözleri!
- Torreira'nın menajeri: 'O kulüpte oynamayı çok istiyor'
- Arda Güler'den Szoboszlai'ye yanıt!
- Milli yıldız Bayern Münih'i neden reddettiğini açıkladı!
- Beşiktaş BOA'ya kötü haber: Sezonu kapattı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Tepki çeken NTV'den geri adım!
- Emekli maaşları zamlı şekilde yatırılacak!
- Gazeteciler ve siyasilere ev baskını!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- 'Beni çok mutlu eden haber' diyerek duyurdu!
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- 'Biraz önce karşılaştık...'
- Şimşek'ten yanıt gecikmedi!
- Özgür Çelik'ten, Vali Gül'e 'cami' yanıtı!
- Özel'den 'Taksim' sorusuna çarpıcı yanıt!