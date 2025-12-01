Eski milli futbolcu Yusuf Atay IŞİD ‘üyeliği’ suçlaması ile tutuklandı. Peki, Yusuf Atay kimdir? Yusuf Atay hangi takımlarda oynadı? Eski milli futbolcu Yusuf Atay neden tutuklandı?

YUSUF ATAY KİMDİR?

Yusuf Atay 1985 yılında doğdu. U18 ile U21 milli takımlarında Türkiye’yi uluslararası karşılaşmalarda temsil etti. Profesyonel kulüp kariyerine daha çok Anadolu şehirlerinin takımlarında devam etti.

YUSUF ATAY NEDEN TUTUKLANDI?

Bir dönem milli takım formasını da giyen Yusuf Atay geçen 27 Ekim’de gözaltına alındı.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Atay, 3 gün süren emniyet ve savcılık sorgu süreci sonrası 30 Ekim'de tutuklandı. Atay hakkında yürütülen soruşturma ise kısa sürede tamamlanırken, 4 Kasım tarihli iddianamede Yusuf Atay terör örgütü IŞİD kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye' olmakla suçlandı.