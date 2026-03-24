Yusuf Demir'den dikkat çeken Galatasaray itirafı: 'İşler beklediğimden farklı gelişti'

Galatasaray'ın 2022-23 sezonunda 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalmıştı. Şubat ayında Galatasaray'a veda edip altyapısından yetiştiği Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle Rapid Wien'de henüz süre alamayan Yusuf Demir, Galatasaray serüveniyle ilgili de konuştu.

Sky Sport'a açıklamalar yapan 22 yaşındaki futbolcu, sakatlığıyla ilgili "Dış bağımda zorlanma var. Umuyorum ki mümkün olan en kısa sürede tekrar oynayabilirim" dedi.

BARCELONA DÖNEMİ

Kariyerinin son dönemiyle ilgili öz eleştiri yapıp yapmadığı sorulan Yusuf Demir, "Barcelona aradığında kimse hayır diyemez ve bu her zaman hayalimdi. İmza atmaya çok yakındım ama sonra başka sorunlar ortaya çıktı" sözlerini sarf etti.

Barcelona, Yusuf Demir'i satın alma opsiyonuyla kiralamış fakat bu madde devreye girmeden oyuncuyla yollar ayrılmıştı. Yapılan sözleşmeye göre 10 maçta kadroya girmesi halinde Yusuf Demir'in bonservisi 10 milyon Euro karşılığında alınacaktı ancak Katalan devinin o dönem yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle genç futbolcu 9. maçtan sonra kadrodan çıkarılmıştı.

YUSUF DEMİR'DEN GALATASARAY SÖZLERİ

Barcelona sonrası ara transfer döneminde Rapid Wien'e dönen ve sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutan Yusuf Demir, sarı-kırmızılılardaki macerası için ise "Galatasaray'daki işler beklediğimden biraz farklı gelişti ama yine de bu deneyime değerdi" şeklinde konuştu.

22 yaşındaki futbolcu, Rapid Wien'e 3. kez dönüşüyle ilgili ise "Gelecekte yine büyük bir sansasyon yaratabileceğime eminim" dedi.