Yusuf Demir, Türk statüsünde oynayabilir mi? Fatih Terim ayrıntısı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:29

Galatasaray'ın Avusturya Bundesliga ekibi Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Yusuf Demir, Süper Lig'deki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı maçta Yusuf, 77. dakikada İtalyan yıldız Dries Mertens'in yerine oyuna girdi. Genç oyuncu, uzatmalarla birlikte yaklaşık 18 dakikada sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu.

YUSUF DEMİR TÜRK STATÜSÜNDE Mİ? TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAYABİLİR Mİ?

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya gelen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Yusuf Demir, Kasımpaşa maçında gösterdiği performansla beğeni kazandı. Yusuf Demir, altyapılar dahil olmak üzere A takımda da milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı.

Türk oyuncu, toplam 4 kez Avusturya Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. FIFA'nın talimatlarına göre genç bir oyuncu 3 kezden fazla bir milli takımın formasını giyerse bir başka milli takımı seçemiyor. Avusturya ile 4 maça çıkan Yusuf Demir bu nedenle Türk Milli Takımı'nda oynama şansını kaybetti.