Yusuf Dikeç’ten Vahap Seçer’e ziyaret: ‘Gittiğim her yerde sizi örnek gösteriyorum’

Yayınlanma: 27.08.2024 - 20:03

Güncelleme: 27.08.2024 - 20:03

Yusuf Dikeç’i makamında ağırlayan Başkan Seçer, olimpiyatlarda Türkiye’yi dünyaya tanıttığı ve üstün başarı sergilediği için Dikeç’i tebrik etti.

Dikeç ise Seçer’e teşekkür ederek, “Gittiğim her ortamda Mersin’i örnek gösteriyorum, ‘81 ilde örnek bir belediyecilik’ diyorum. Amatör sporları destekleyen en büyük belediyelerden birisiniz, bunu içtenlikle söylüyorum” diye konuştu.

Dikeç’in atışının hafızalarda kaldığını vurgulayan Seçer, “Türkiye’yi dünyada konuşturdunuz, ülkemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Daha önceki dönemlerde Mersin’de bulunmanız, burada görev yapmanız da şehirdeki vatandaşlar tarafından ‘Fahri Mersinli Hemşerimiz’ olarak algılandı. Kentimizdeki insanlar da bundan övünç ve gurur duydu” dedi.

Dikeç ise hem Mersin hem de Türkiye adına böyle bir başarı kazanmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, “Ülkenin de bu ortamda, bu coğrafyada, böyle bir başarıya ihtiyacı varmış. Dünyanın böyle bir sporcuyu kabul etmesi gurur verdi” diye konuştu.

“İNSANLAR, OLİMPİYAT RUHUNA UYGUN O DURU BAŞARIYI GÖRDÜ’

Seçer, Dikeç’in ikonik pozu hakkında basında yer alan açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

“Bir yerde okudum, ‘Eliniz cebinizde başarılı olamazsınız’ diye duygularınızı belirtmişsiniz, gayet katılıyorum.”

İkonik pozuyla ilgili de konuşan Dikeç, “Basın mensubu arkadaşlar sorduğunda aslında ben şunu vurgulamak istemiştim; ‘Eğer büyük düşünüyorsanız eliniz cebinizde, ıslık çalarak şampiyon olunmuyor. Yani çok çalışması, çok antrenman yapması lazım.’ demiştim. Bu hareketten sonra arkadaşlar, ‘Sen böyle dedin ama elin cebindeydi’ diye yazdılar” dedi.

Pozun aslında 24 yıllık bir hikâyesi olduğunun altını çizen Dikeç, “O pozisyon bizim atışa başladığımızdan bu yana yaklaşık 24 yıldır hep aynı pozisyon. Hatta 2011 yılında dünya şampiyonu olduğumda da aynı pozisyondu” diye konuştu.

Pozun bu kadar ilgi çekmesinin sebebinin olimpiyat ruhunu yansıtmasından kaynaklandığını düşündüğünü belirten Dikeç, “Dünya; olimpiyat ruhuna uygun, fair-play’in olduğu, dopingin, ekipmanın ve teçhizatın olmadığı, doğal insan vücudunun, yeteneğinin sergilendiği saf, o duru başarıyı gördü. Olimpiyat ruhuna en uygun sporcuyu gördüğü için herhalde tüm dünya kabul etti. Bu da bizi ülkemiz adına ayrıca mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“SPOR ULUSLARARASI BARIŞ ELÇİSİDİR”

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Seçer, “Spor ve kültür-sanat faaliyetleri insanları bir araya getiriyor. İşte onun için ‘spor barış demek’ diyoruz. Spor bir uluslararası barış elçisidir. Bu anlamda da yaptığınız çalışmalar ve elde ettiğiniz bu başarı çok değerli ve kutsal. Aynı zamanda dünya barışına katkı sağlıyor” diyerek, başarılarının devamını diledi.

Dikeç, ziyaret sırasında olimpiyatlarda giydiği tişörtün aynısını imzalayarak Başkan Seçer’e hediye etti. Seçer ise ziyaret sonunda Dikeç’e Roma Mitolojisi’nde çiçek ve bahar tanrıçası olan Flora büstü hediye etti.