Yusuf Dikeç sessizliğini bozdu: Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar

Yayınlanma: 26.08.2024 - 19:19

Güncelleme: 26.08.2024 - 19:25

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç dünyada da büyük yankı uyandırmıştı.

Dikeç'in verdiği pozlar dünya basınından düşmemiş Elon Musk dahil pek çok kişi Dikeç'e ulaşmayı başarmıştı.

ANNESİ İLE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Dikeç, X hesabından annesiyle "En Kıymetlim" notu ile bir fotoğraf paylaşmış ve o fotoğrafın altına pek çok yorum gelmişti.

Bu yorumlara karşı Dikeç, sessizliğini bozdu.

"ZÜBEYDE ANNE'NİN FOTOĞRAFLARINA BAKSINLAR"

Sabah'a konuşan Yusuf Dikeç, annesi ile ilgili yapılan kötü yorumlara Atatürk'ün annesini örnek göstererek yanıt verdi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak.

Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez."