Yusuf Kabadayı'dan Bayern Münih'e 2,5 yıllık imza

09 Şubat 2022 Çarşamba, 15:49

Bayern Münih 10 sezondur altyapısında forma giyen Yusuf Kabadayı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki futbolcu 2024 yılına kadar Bavyera ekibinin formasını terletecek ayrıca U19 takımında da oynayacak.

Santrfor mevkinde oynayan Kabadayı, Almanya 18 yaş altı takımında da boy gösteriyor.

Genç futbolcu imzanın ardından, "U8'den beri buradayım. Başka bir takım için oynamayı hayal edemiyorum. Bana güvendikleri için minnetarım." açıklamasını yaptı.

Altyapı yöneticisi Jochen Sauer, "Bizimle devam etmesinden ve kendini burada kanıtlamak istemesinden dolayı mutluyum. Çok iyi bir oyuncu. Onun geleceğinden heyecan duyuyorum, ona çok güveniyorum" yorumunda bulundu.