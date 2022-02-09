Yusuf Kabadayı'dan Bayern Münih'e 2,5 yıllık imza

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, altyapısından yetişen 18 yaşındaki Türk asıllı santrafor Yusuf Kabadayı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 15:49
Yusuf Kabadayı'dan Bayern Münih'e 2,5 yıllık imza
Abone Ol google-news

Bayern Münih 10 sezondur altyapısında forma giyen Yusuf Kabadayı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki futbolcu 2024 yılına kadar Bavyera ekibinin formasını terletecek ayrıca U19 takımında da oynayacak.

Santrfor mevkinde oynayan Kabadayı, Almanya 18 yaş altı takımında da boy gösteriyor.

Genç futbolcu imzanın ardından, "U8'den beri buradayım. Başka bir takım için oynamayı hayal edemiyorum. Bana güvendikleri için minnetarım." açıklamasını yaptı.

Altyapı yöneticisi  Jochen Sauer, "Bizimle devam etmesinden ve kendini burada kanıtlamak istemesinden dolayı mutluyum. Çok iyi bir oyuncu. Onun geleceğinden heyecan duyuyorum, ona çok güveniyorum" yorumunda bulundu.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler