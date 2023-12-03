Yusuf Yazıcı attı, Lille kazandı!

Fransa Ligue 1'de Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta sahasında Metz'i 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 21:15
Yusuf Yazıcı attı, Lille kazandı!
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Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Lille ile Metz karşılaştı. Decathlon Arena'da oynanan karşılaşmayı Lille 2-0 kazandı. 

Lille'e galibiyeti getiren golleri 45+2'de Yusuf Yazıcı ve 45+6'da Jonathan David getirdi. 

Metz'de 29. dakikada Simon Elisor ve 55. dakikada Lamine Camara penaltı vuruşlarından yararlanamadı. 

Ev sahibi Lille'de milli oyuncu Yusuf Yazıcı, karşılaşmada 70 dakika süre aldı. 

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 26 yaptı. Konuk ekip Metz ise 16 puanda kaldı. 


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