Yusuf Yazıcı ayrılığı resmen açıkladı: 'Bu hikayenin sonuna geldik ama...'

Yayınlanma: 30.06.2024 - 14:38

Güncelleme: 30.06.2024 - 14:38

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf, yaptığı açıklamada kulüp ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını ifade ederek, "Bu hikayenin sonuna geldik ama Lille sonsuza kadar kalbimde olacak. Sizi asla unutmayacağım" sözlerini sarf etti.

Takımdan ayrılan Yusuf Yazıcı, yeni kulübüne bonservissiz şekilde imza atabilecek.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

5 sezondur formasını giydiği Lille'de CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık sezonlarda geçiren Yusuf, bu 5 sezonda Lille formasıyla çıktığı 135 maçta 29 gol 15 asistlik performans gösterdi.

27 yaşındaki hücum oyuncusu, Lille'de bir Fransa Ligi şampiyonluğu bir de Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.