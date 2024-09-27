Yusuf Yazıcı için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!
Serbest statüde yer alan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın, Olympiakos'a imza atmak için kısa sürede Yunanistan'a gideceği iddia edildi.
Lille'den ayrıldıktan sonra yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan Yusuf Yazıcı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Yunan gazeteci Nikos Kotsis'in haberine göre Olympiakos, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı.
Yusuf Yazıcı'nın kendisini Olympiakos'a bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere gün içinde Atina'ya gideceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon toplam 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.
Etiketler: #Yusuf Yazıcı #Olympiakos #Sözleşme
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