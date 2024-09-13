Yusuf Yazıcı için Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması!

Sözleşmesi elinde olan ve henüz bir takımla anlaşamayan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş ve Galatasaray açıklaması geldi.

Yusuf Yazıcı için Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 14:39

Fransa Ligi takımlarından Lille ile sözleşmesi biten Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş ve Galatasaray ile görüştüğü ancak anlaşma olmadığı açıklandı.

27 yaşındaki milli futbolcunun temsilcisi Cihan Yazıcı, Sports Digital'e yaptığı açıklamada "Galatasaray ve Beşiktaş, Yusuf ile çok ilgilendi ama Yusuf ikisini de reddetti. İki takımla da görüşme olmadı çünkü Yusuf, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Yusuf Yazıcı geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 42 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ile birlikte Lille'in tarihi şampiyonluğunda pay sahibi olan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan 18,5 milyon Euro bonservis karşılığında Fransa'ya transfer olmuştu. 


Etiketler: #Yusuf Yazıcı #galatasaray #beşiktaş

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