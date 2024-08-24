Yusuf Yazıcı'ya sürpriz talip!

Yayınlanma: 24.08.2024 - 16:39

Güncelleme: 24.08.2024 - 16:39

Adı Türk ekipleriyle de anılan Yusuf Yazıcı kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Lille ile vedalaşan milli futbolcu için sürpriz transfer haberi geçildi.

RMC Sport'un aktardığı habere göre Yusuf Yazıcı için devreye giren son ekip Nice oldu.

Fransa'da yaz transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala Nice'in Yusuf Yazıcı'yı ikna edip edemeyeceği merak konusu.

Lille 2019-20 sezonu başında Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 18.5 milyon Euro ödemişti.

2020-21 sezonunda Lille ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gol kralı (7) olmuştu.

Milli futbolcu 2021-22 sezonunda da Lille ile Fransa Süper Kupa sevinci yaşamıştı.