Yusuf Yazıcı’nın CSKA Moskova’ya transferinde ‘Nataşa’ rezaleti: Özür dileyip, paylaşımı sildiler

Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katan CSKA Moskova büyük skandala imza attı. Yusuf'un transfer videosunda, "Bizde çok Natasha var, hemen gel Yusuf" ifadesi kullanıldı. Kulüp bu paylaşımı tepkiler üzerine silmek zorunda kaldı ve özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 18:17
Yusuf Yazıcı’nın CSKA Moskova’ya transferinde ‘Nataşa’ rezaleti: Özür dileyip, paylaşımı sildiler
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Lille'den Yusuf Yazıcı'yu renklerine bağlayan CSKA Moskova tanıtım videosu nedeniyle özür diledi. 

CSKA Moskova, transfer tanıtımında "Yusuf, burası Rusya! Burada birçok Natasha var!" yazısını yazdı. Ancak bu açıklama nedeniyle daha sonra CSKA Moskova'dan özür geldi. 

CSKA Moskova TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva, "Medya grubumuzun yayınladığı sunum videosu için içtenlikle özür dilerim. Başlangıçta tamamen farklı bir senaryo planlandı ve onaylandı. Ancak oyuncunun varlığı olmadan uygulanamadı. Zamanın az olması nedeniyle böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz ve saldırgan bulundu. Bir kez daha taraftarlanmızdan, özellikle kadınlardan ve Yusuftan özür diliyoruz." denildi. 

Rusya Futbol Fderasyonu Etik Kurulu Başkanı Andreev ise "Aptalca bir video! Kadınlarımız hakkında saldırgan bir paylaşım. Böyle şaka mı olur? Etik kurulumuz bu durumu değerlendirecek." sözleriyle tepki gösterdi. 


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