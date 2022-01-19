Son dakika | Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması ertelendi
Son dakika | Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi yoğun kar yağışı sebebiyle yarıda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması, 23. dakikasında etkisini arttıran yoğun kar yağışı yüzünden ertelendi.
23. dakikada hakemler ve oyuncular soyunma
odasına giderken, maçın bugün oynanmayacağı açıklandı.
Karşılaşmanın 20 Ocak saat 17.00'de kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.
Daha önce de Gaziantep Futbol Kulübü ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı olumsuz hava koşulları sebebi ile ertelenmişti.
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