Yusuf Yazıcı CSKA Moskova’ya transfer oldu

19 Ocak 2022 Çarşamba, 15:04

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz ile birlikte Fransa Ligi ekibi Lille formasını giyen yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı’nın, Rus takımı CSKA Moskova’ya transfer olduğu kaydedildi.

Sporx’in haberine göre, milli futbolcunun sezon sonuna kadar Rus ekibine kiralık transferi kesinleşti. Haberde, CSKA Moskova’nın, kiralama bedeli olarak 350 bin Euro ödeyeceği öne sürüldü.



Yakın zamanda CSKA Moskova’nın İspanya’da bulunan kampına katılacağı belirtilen 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 12 milyon Euro olduğu ileri sürüldü.



Fransa’da Lille formasını tüm kulvarlarda 89 kez terleten milli futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 11 asist kaydetti.

