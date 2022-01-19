Yusuf Yazıcı CSKA Moskova’ya transfer oldu
Fransa Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın sezon sonuna kadar Rus ekibi CSKA Moskova’ya kiralandığı öğrenildi.
Milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz ile birlikte Fransa Ligi ekibi Lille formasını giyen yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı’nın, Rus takımı CSKA Moskova’ya transfer olduğu kaydedildi.
Sporx’in haberine göre, milli futbolcunun sezon sonuna kadar Rus ekibine kiralık transferi kesinleşti. Haberde, CSKA Moskova’nın, kiralama bedeli olarak 350 bin Euro ödeyeceği öne sürüldü.
Yakın zamanda CSKA Moskova’nın İspanya’da bulunan kampına katılacağı belirtilen 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 12 milyon Euro olduğu ileri sürüldü.
Fransa’da Lille formasını tüm kulvarlarda 89 kez terleten milli futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 11 asist kaydetti.
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- Destici'den 'baraj' resti
- İzmir'de kara kış desteği 56 milyon TL'yi aştı
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- PCR testi karmaşası Meclis gündeminde
- Süper Lig mücadelesi yine ertelendi
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Kremlin’den Erdoğan’a 'arabuluculuk' yanıtı
- Billur Kalkavan'dan tepki çeken 'aldatılma' açıklaması
- Erdoğan'dan muhtar maaşlarına zam açıklaması
- Milli futbolcu Rusya yolcusu