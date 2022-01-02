Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Bir yanda Fatih Terim diğer yanda Trabzonspor
Galatasaray'da Fatih Terim'in orta sahaya istediği oyunculardan birinin Yusuf Yazıcı olduğu biliniyor. Milli yıldızın sözleşmesindeki Trabzonspor maddesi, transferde Sarı-kırmızılı kulübün elini kolunu bağlıyor. Yusuf'un menajerinden de konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Fransa'nın Lille takımında formasını kaptıran Yusuf Yazıcı, ara transferin gözde isimlerinden biri haline geldi.
Milli yıldızın menajeri Adem Cebeci, Radyospor'a yaptığı açıklamada, Lille'in oyuncusunu kiralık vereceğini belirterek, "Yusuf gibi oyuncular her zaman oynamak ister. Yusuf da sahada olmak istiyor. Oyuncunun belli bir marka değeri var. Lille, bunların düşmesini istemiyor. Lille Başkanı, Yusuf'un yüzde 100 oynayabileceği bir kulüp varsa, oraya göndermeye sıcak bakıyor" dedi.
'FATİH HOCAYA SAYGISI VAR'
Yusuf'u Galatasaray'ın istediğinin hatırlatılması üzerine Cebeci, "Fatih hoca, Milli takımda Yusuf'a ilk 10 numarayı veren kişi. Hocanın Yusuf ile alakalı düşüncelerini biliyorum. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor. Trabzonspor, Yusuf'u satarken bir madde koydu. Olası bir Türkiye'ye geri dönüşte, ilk hak Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşmayız. Bir tarafta doğup büyüdüğü ve kaptanlığını yaptığı bir kulüp var. Diğer tarafta Fatih hoca var, ona çok büyük bir saygısı var" açıklamasını yaptı.
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