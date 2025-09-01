Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zafer yarışında İstmarin Kupası sahibini buldu

Zafer yarışında İstmarin Kupası sahibini buldu

1.09.2025 14:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Zafer yarışında İstmarin Kupası sahibini buldu

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından organize edilen ve BMW Borusan Otomotiv sponsorluğunda gerçekleşen 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Kupası, İstanbul trofesinin 7. ayağı olarak yelken tutkunlarını Boğaz’ın eşsiz manzarasında bir araya getirdi. Bu yıl İstmarin Kupası Canias-CTD/Electron takımının oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen görkemli bir yelken yarışıyla kutlandı.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından organize edilen ve BMW Borusan Otomotiv sponsorluğunda gerçekleşen 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Kupası, İstanbul trofesinin 7. ayağı olarak yelken tutkunlarını Boğaz’ın eşsiz manzarasında bir araya getirdi. Bu yıl İstmarin Kupası Canias-CTD/Electron takımının oldu.

Image

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK’a bağlı olarak hizmet veren İstmarin’in koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de İstanbul Boğazı’nda start aldı. Gemi trafiğine kapatılan özel parkurda gerçekleşen yarış, Beşiktaş ve Sarıyer Belediyesi’nin katkılarıyla, Akıntıburnu ve Emirgan sahillerinde kurulan özel seyir alanlarında İstanbullularla buluştu. Yaklaşık 50 yelkenli tekne kıyasıya mücadele etti, zaferin gururu İstanbul Boğazı’nda bir kez daha yaşandı. İstanbullular yarışları büyük bir ilgiyle takip ederken Boğaz’da yelkenlilerin oluşturduğu görsel şölen büyüleyici görüntülere sahne oldu.

Image

İSTMARİN KUPASI SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışların ardından aynı akşam düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışlarda; 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Kupası’nı IRC ve destek sınıflarında Borusan Racing/Çılgın Sigma 2 takımı kazandı. İstmarin Kupası ise Canias-CTD/Electron takımının oldu. Canias-CTD/Electron takımına ödülü, İSPARK adına Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Elif Kaplangı Bilen ile Hukuk Müşaviri Ozan Ersaraç tarafından takdim edildi.

İlgili Konular: #İstanbul #ibb #Zafer Bayramı

İlgili Haberler

Türkiye’nin tek solo yelken sporcusu Başak Mireli, Türkiye rekoru kırdı!
Türkiye’nin tek solo yelken sporcusu Başak Mireli, Türkiye rekoru kırdı! Türk denizcilik tarihinde bir ilk daha yazıldı. Başak Mireli, 15 gün 6 saat 41 dakika süren solo yelken yolculuğuyla Türkiye çevresini tek başına en kısa sürede dolaşan ilk Türk yelkenci ve bu parkuru tamamlayan ilk kadın sporcu oldu.
30 Ağustos Zafer Kupası İstanbul'da yelken açıyor
30 Ağustos Zafer Kupası İstanbul'da yelken açıyor İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümünde 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı düzenlenecek. İSTMARİN’in koordinasyonunda düzenlenecek yarış, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de İstanbul Boğazı’nda başlayacak
Muğla Valilik Kupası Yelken Yarışları Yalıkavak’ta tamamlandı
Muğla Valilik Kupası Yelken Yarışları Yalıkavak’ta tamamlandı Muğla Valilik Kupası Yelken Yarışları, Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde yapıldı. Dört gün boyunca süren yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.