Zaha için antrenöründen açıklama! 'Disiplin sorunu yok'

Yayınlanma: 28.11.2023 - 19:45

Güncelleme: 28.11.2023 - 19:45

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha için ülkesinden bir açıklama geldi.

Fildişi Sahili Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Emerse Fae, milli takımın son oynadığı maçlarda kadroda yer almayan Zaha ile ilgili konuştu.

Fae, "Wilfried Zaha sorunu mu, hayır. Tüm oyuncuların kendi karakterleri olduğu doğru. Oyuncuların tüm karakterlerinin bir araya gelmesi ve Afrika Kupası gibi bir turnuvayı kazanacak etkili bir grup oluşturmasını sağlamak biz antrenörlerin görevi. Zaha sorun değil." dedi.

Fae sözlerini, "Son bir araya geldiğimizde Wilfried Zaha ile ilgili herhangi bir disiplin sorunu yaşanmadı. Kulübüyle gelişi hakkında anlaşamadığımız doğru ama Wilfried Zaha ile ilgili bir sorun yok. Afrika Kupası için hala seçilebilir durumda" diye tamamladı.

Zaha, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Gambiya ve Seyşeller ile oynadığı maçlarda kadroda yer almamıştı.

Galatasaray forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan 31 yaşındaki Zaha, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.