Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!
Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Hakim Ziyech antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray, dört günlük iznin ardından Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan bir başka isim Victor Osimhen ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray, milli aranın ardından 19 Ekim'de deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Hakim Ziyech #galatasaray #antalyaspor
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