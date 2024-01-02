Zalgiris - ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zalgiris, EuroLeague'in 18. haftasında kendi sahasında ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:32
Zalgiris - ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Litvanya ekibi Zalgiris, THY EuroLeague'in 18. haftasında 2 Ocak Salı (bugün) günü Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek.

ZALGİRİS - ALBA BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

ZALGİRİS - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.

Zalgiris, 17 maçta 5 galibiyetle 16. sırada bulunuyor. 

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor.


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