Performansı eleştiriliyordu: Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması!

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nottingham Forest'a 2-0 mağlup olan Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, basın mensuplarına konuştu. Galatasaray'dan kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo hakkında görüşlerini aktaran İspanyol hoca, "Daha iyi oynaması için kafasının %100 rahat olması gerekiyor. Biz de bunu yapmaya ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. En iyi pozisyonunda oynamıyor, ancak bize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:39
Performansı eleştiriliyordu: Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması!
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Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, performansı eleştirilen 24 yaşındaki futbolcu Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİZE YARDIMCI OLUYOR"

2-0 kaybettikleri Nottingham Forest maçı sonrası konuşan Emery, Zaniolo için, "Daha iyi oynaması için kafasının %100 rahat olması gerekiyor. Biz de bunu yapmaya ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. En iyi pozisyonunda oynamıyor, ancak bize yardımcı oluyor. Bizimle birlikte seviyesini yükseltmek istiyorum. Takım arkadaşlarını anlaması, onlarla iyi hissetmesi ve daha önce yaşadığı sorunları unutması için süre vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan ve Aston Villa formasıyla bu sezon 13 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı.


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