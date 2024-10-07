Senegal'den Ismail Jakobs açıklaması: 'Milli takıma gönderilmesini talep etti'
Senegalli Milli Takımı, Galatasaraylı Ismail Jakobs için bir açıklama yaptı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor maçında forma giyen Jakobs için Senegal'den sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
İşte yapılan açıklama:
"Senegal Futbol Federasyonu, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü Galatasaray kulüp doktorundan oyuncu İsmail Jakobs'un sakatlandığını ve Senegal milli takımında yer alamayacağını, MR taramalarının da bunu desteklediğini bildirdiğini kamuoyuna duyurmak ister.
Bu bilginin ardından Federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle sosyal ağlarında oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
Ancak Federasyon, Ismail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından Pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti. Bu durumla ilgisi olmayan Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve Pazartesi sabahı milli takıma geri döndü.
Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek."
90 DAKİKA SAHADA KALDI
Ismail Jakobs, Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
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