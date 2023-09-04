Zehra Güneş'ten şampiyonluk mesajı: 'Bu maçı 85 milyon oynadık'

Milli sporcu Zehra Güneş, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 00:51
Zehra Güneş'ten şampiyonluk mesajı: 'Bu maçı 85 milyon oynadık'
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Filenin Sultanları'nın, Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olduğu karşılaşmanın ardından Zehra Güneş açıklamalarda bulundu.

Zehra Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Her zerremize kadar hissettik bu maçı. Bu maçı 14-15 kişi oynamadık, 85 milyon oynadık. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kupa armağan olsun. Hak etmiştik, sonunda bu kupa geldi. En iyi yapmaya çalıştığım şeyi yapmaya çalışıyorum. Onlar ekran başında ne kadar istiyorsa, biz burada daha çok istiyoruz. Kupayla ülkemize döneceğimiz için çok mutluyuz."


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Zehra Güneş A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası filenin sultanları

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