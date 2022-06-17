Zeki Çelik, Roma yolunda

17 Haziran 2022 Cuma, 17:48

Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Roma'ya transfer oluyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Roma'nın 25 yaşındaki futbolcunun transferinde son aşamaya geldiği aktarıldı.

BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU

İtalyan ekibinin Zeki Çelik için 7 milyon Euro bonservis ödemesinin beklendiği ve başarılı sağ bekin 2 milyon Euro yıllık maaş alacağı belirtildi.

2018'de Lille'ye transfer olan Zeki Çelik, 2020-2021 sezonunda Fransız ekibinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Milli oyuncu, geçen sezon ise Lille'de 40 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.