Zeki Çelik, Roma yolunda
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Fransız kulüp Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer etmeye hazırlanıyor.
Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Roma'ya transfer oluyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Roma'nın 25 yaşındaki futbolcunun transferinde son aşamaya geldiği aktarıldı.
BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU
İtalyan ekibinin Zeki Çelik için 7 milyon Euro bonservis ödemesinin beklendiği ve başarılı sağ bekin 2 milyon Euro yıllık maaş alacağı belirtildi.
2018'de Lille'ye transfer olan Zeki Çelik, 2020-2021 sezonunda Fransız ekibinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Milli oyuncu, geçen sezon ise Lille'de 40 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
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