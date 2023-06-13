Zeki Çelik'ten Jose Mourinho sözleri!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 20:14

Güncelleme: 13.06.2023 - 20:14

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Letonya ile 16 Haziran'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman öncesinde Roma ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Zeki Çelik, açıklamalarda bulundu.

Şampiyonaya kesinlikle katılmak istediklerini urgulayan Zeki Çelik, "Çünkü bunun için gerekli güce ve tecrübeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Oynayacağımız grup da bize uygun diye düşünüyorum. Önümüzdeki Letonya maçı çok kritik. Çünkü deplasmanda kesinlikle 3 puan almamız gerekiyor. Daha sonrasında Samsun'da oynayacağımız Galler maçını kazanmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"TAKIMIMIZ O GÜNDE SONRA DEĞİŞTİ"

Zeki Çelik, Galler ile yeninden karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Galler ile 3-4 yıl önce karşılaştık. Takımımız o günden sonra tabii ki değişti. Bu durum Galler takımı için de geçerli. Kadrosundaki oyuncular genellikle İngiltere liglerinde forma giyen oyuncular. Bu maçın analizini de tabiki ona göre yapacağız. Maç maç hareket etmek istiyoruz. Bu yüzden şuanda tüm dikkatimizi Letonya maçına vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"REKABET ORTAMI İYİYE İŞARET"

A Milli Futbol Takımı'nda çok kaliteli savunma oyuncularının yer aldığını belirten Zeki Çelik, "Ferdi'de bunlardan bir tanesi. Bu sene oldukça iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Sol tarafta ve görev verildiğinde diğer bölgelerde de elinden gelenin hepsini yaptı diyebilirim. Bu durum milli takım içinde olumlu tabiki. Rekabet ortamının olması her zaman iyiye işarettir. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapıp milli forma için yararlı olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"ROMA İLE SENEYE YİNE AVRUPA LİGİ'NDE OLACAĞIZ"

Zeki Çelik, Sevilla karşısında kaybedilen UEFA Avrupa Ligi Final müsabakası hakkında, "UEFA Avrupa Ligi'ni kaybettiğimiz için tabii ki üzgünüz ama futbol bu. Verilmeyen bir penaltımızda var ama yapacak bir şey yok. Roma ile seneye yine Avrupa Ligi'nde olacağız. Hedefimiz yine finale kadar çıkıp kupayı kazanmak olacak" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ HOCALARINDAN"

Avrupa'daki kariyeri ile ilgili de konuşan Zeki Çelik, "Fransa'da Lig şampiyonu olduktan sonra Avrupa'da final oynamak benim için çok büyük bir onur. Bu sezon da İtalya'da iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesi ile çalışıyorum. Kendisi çok saygıdeğer bir hoca. Çalıştığım süre boyunca kendisinden birçok şey öğrendim. Bu yüzden oldukça mutluyum" ifadelerini kullandı.