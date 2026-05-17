Zeki Murat Göle'den sezon değerlendirmesi: 'Rakibimiz yakalama şansımız oldu ama...'

17.05.2026 23:03:00
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, 3-3 biten Eyüpspor maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, ligdeki Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Göle, "İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Rakip de iki uzun top sonrası iki kere kalemize geldi ve goller buldu. Oyuncularımız maçı çevirmek için bütün eforlarını sarf ettiler. İstatistik olarak ikinci yarıda baya yüksek verilere ulaştık. Üçüncü golü bulduk ve sezon özeti gibi sanki üçüncü golü yedik" dedi.

"GENEL OLARAK SEZON ZOR GEÇTİ"

Zeki Murat Göle, "Genel olarak sezon zor geçti. Puan olarak çok kez geri düştük, rakibimiz yakalama şansımız oldu ama bir türlü başaramadık. Fenerbahçe için yeni bir sayfa açma zamanı. İlerleyen zamanlarda olacakları göreceğiz" diye konuştu.

6 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı: Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında son nefeste lige tutundu
6 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı: Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında son nefeste lige tutundu Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3 sona erdi. Bu sonuçla Eyüpspor kümede kaldı. Süper Lig'den düşen son takım ise Antalyaspor oldu.
Eyüpspor'un 2. golünün ardından... Fenerbahçe taraftarından futbolculara tepki
Eyüpspor'un 2. golünün ardından... Fenerbahçe taraftarından futbolculara tepki Fenerbahçeli taraftarlar, Eyüpspor maçında rakiplerinin ikinci golünün ardından kendi oyuncularına tepki gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına başarı sözü: 'Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız'
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına başarı sözü: 'Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız' Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 3-3 sona eren Eyüpspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Kerem Aktürkoğlu "Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız" dedi ve Fenerbahçeli taraftarlara başarı sözü verdi.