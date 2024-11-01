Zeljko Obradovic: "Fenerbahçe bizden fazla dinlendi"
Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.
Zeljko Obradovic yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Takımıma ne oldu bilemiyorum ama muhtemelen yorgunluk etkilemiştir. Fenerbahçe bizden 1 gün daha fazla dinlendi. Bizim seviyemiz bu değil. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bugün çok iyi şutlar attılar."
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