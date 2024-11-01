Zeljko Obradovic: "Fenerbahçe bizden fazla dinlendi"

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zeljko Obradovic:
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 23:28

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Zeljko Obradovic yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Takımıma ne oldu bilemiyorum ama muhtemelen yorgunluk etkilemiştir. Fenerbahçe bizden 1 gün daha fazla dinlendi. Bizim seviyemiz bu değil. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bugün çok iyi şutlar attılar."


Etiketler: #zeljko obradovic #Partizan #fenerbahçe beko #thy euroleague
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