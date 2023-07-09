Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, hazırlık maçında Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Peki Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe de yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor.
Rusya'da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit St. Petersbug ile kozlarını paylaşacak.
ZENIT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Zenit ile Fenerbahçe karşılaşması, 9 Temmuz Pazar günü (bugün) saat aat 19.30'da başlayacak.
ZENIT - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe ile Zenit hazırlık maçı S Sport Plus'tan canlı olarak ekranlara gelecek.
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