Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, hazırlık maçında Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Peki Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 11:37
Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
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Fenerbahçe de yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor.

Rusya'da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit St. Petersbug ile kozlarını paylaşacak.

ZENIT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit ile Fenerbahçe karşılaşması, 9 Temmuz Pazar günü (bugün) saat aat 19.30'da başlayacak.

ZENIT - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe ile Zenit hazırlık maçı  S Sport Plus'tan canlı olarak ekranlara gelecek.


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