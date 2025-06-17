Zenit'ten Göztepe'ye Romulo için 20 milyon Euro'luk teklif!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoliov'un temsilciliğini üstlenen Hasan Çolakoğlu, İzmir temsilcisinin Brezilyalı santraforu Romulo için önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çolakoğlu, ''Stoilov'u futbolcuyken Fenerbahçe'ye getirmiştim. Hâlen temsilciliğini üstleniyorum. 7-8 sakat oyuncunun olduğu dönemde, çok fazla puan kaybı oldu; ama sezonun genelinde iyi işler yaptılar'' dedi.

"ZENIT 20 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"

Türk Milli Takımı'nın santrafor ihtiyacına Romulo'yla yanıt verilebileceğini belirten Çolakoğlu, ''Romulo, daha önce Brezilya milli takımı forması giymedi. Henüz 23 yaşında ve çok kolay Türk vatandaşlığı alabilir. 5 yıl çalışma limitini doldurması gerekmiyor. Milli takıma yıllarca başarıyla hizmet eder. Rus Premier Lig takımı Zenit St. Petesburg, Göztepe'ye Romulo için 20 milyon Euro teklif etti. Romulo Rusya'ya gitmek istemediği için transfer olmadı. Alman Leipzig, 15 milyon Euro teklif etti, Göztepe kabul etmedi. Daha fazlasını bekliyorlar. Bence onu bu sezon Türkiye'de tutmak zor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan teklif geldiğini duymadım'' diye konuştu.

Göztepe, geçen yaz Atletico Paranaeansa'dan kiralık olarak transfer ettiği Romulo'yu ocak ayında 2.5 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanarak temelli olarak kadrosuna katmıştı.

Brezilyalı santrafor, geçen sezon Göztepe formasını giydiği 33 maçta 17 gol ve 10 asist kaydetti.