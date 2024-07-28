Zenit'ten flaş Wendel açıklaması: 'Görüşmeler devam etmiyor'
Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray'ın ilgilendiği Wendel ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Wendel ile ilgili açıklama yaptı.
Medvedev, Wendel'in Galatasaray'a transfer olmayacağını ve görüşmelerin bittiğini açıkladı.
"GÖRÜŞMELER DEVAM ETMİYOR"
Zenit Başkanı yaptığı açıklamada, "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapmış ancak Zenit tarafından reddedilmişti.
WENDEL DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu da yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim" ifadelerini kullanmıştı.
Brezilyalı orta saha yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
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